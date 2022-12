Il quartetto Ciampi, Frigo, Conte Bonin, Razzetti si qualifica per la finale (in programma oggi alle 11.54) con il terzo crono alle spalle di Stati Uniti e Giappone. Miressi e Deplano, invece, accedono alle semifinali dei 50 stile con i loro record personali. Finali del giorno LIVE dalle 9.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

C'è un'altra staffetta azzurra che si candida per il podio ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne, da seguire in diretta dalle 9.30 su Sky Sport e in streaming su NOW. Dopo la 4x50 (argento) e la 4x100 (oro), la 4x200 stile uomini ha centrato la qualificazione alla finale con il terzo miglior tempo alle spalle di Stati Uniti e Giappone. Il quartetto Ciampi, Frigo, Conte Bonin e Razzetti ha chiuso la propria batteria con il crono di 6'54''54: sarà lotta per la medaglia (che in questa specialità manca da Doha 2014) in una "battaglia" che coinvolgerà anche i padroni di casa dell'Australia.