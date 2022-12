Show della 4x50 mista: oro e record del mondo

Oro con record del mondo per il quartetto Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano, prima staffetta di sempre a scendere sotto il muro del minuto e trenta. Argento per gli Stati Uniti, bronzo Australia

Arriva un'altra medaglia dalle staffette per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. La 4x50 mista maschile ha conquistato la medaglia d'oro grazie a una gara straordinaria: il quartetto azzurro, composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano, ha confezionato un capolavoro, chiudendo in 1'29''72, nuovo record del mondo e unica staffetta al mondo a scendere sotto il muro del 1'30''. La gara perfetta dell'Italia che non ha dato respiro agli Stati Uniti e Australia, rispettivamente argento e bronzo con i record dei rispettivi continenti.