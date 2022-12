Ultima giornata dei Mondiali in vasca corta a Melbourne e l'Italia prova a migliorare il bottino di 12 medaglie: Panziera e Mora in finale nei 200 dorso, scatenata la 4x100 mista maschile. Fuori Ciampi e la staffetta 4x100 mista donne. Occhi puntati anche su Rivolta, Martineghi e Pilato. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW IL PROGRAMMA COMPLETO Condividi

Ultimo giorno dei mondiali in vasca corta a Melbourne. Tante le finali con azzurri protagonisti: Margherita Panziera e Lorenzo Mora nei 200 dorso, la staffetta 4x100 mista maschile che vorrà difendere il titolo dello scorso anno. Ambiscono al podio anche Matteo Rivolta, da campione uscente, nei 100 farfalla, Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo e Benedetta Pilato nei 100 rana.

Panziera e Mora in finale nei 200 dorso Un'altra Margherita Panziera si rituffa in acqua dopo sei giorni dalla delusione dei 100, nella distanza doppia per la regina europea del dorso. Lei che che fu quinta lo scorso anno ad Abu Dhabi stacca una prestazione con 2'02"08 che la vede in finale con il quarto tempo di entrata. Davanti la diciottenne americana Claire Curzan (2'02"05), già due ori in staffetta ad Abu Dhabi. Fatica per le undici gare fatte fin qui, ma ancora il piglio del campione per una nuova frontiera. Lorenzo Mora torna in vasca nei 200 dorso che chiude al quarto posto in 1'49"79. Lollo lo scorso anno ha chiuso quarto a tre decimi dal podio e quest'anno ha griffato la distanza col primato nazionale di 1'48"72.

Vola la staffetta 4x100 mista uomini Comoda in finale col terzo crono (3'23"81) la staffetta 4x100 mista uomini, vincitrice lo scorso anno davanti a Stati Uniti e Russia. In acqua subito uno scatenato Thomas Ceccon che abbassa di tre centesimi il personale dei 100 dorso nuotato questa'anno a Berlino in Coppa del Mondo e chiude in testa in 49"59. Poi una gara regolare senza strappi con le frazioni a rana di Simone Cerasuolo (57"53), nella farfalla di Alberto Razzetti (50"24), e nello stile libero di Paolo Conte Bonin (46"15). In testa gli Stati Uniti 3'23"55. La finale sarà tutto un rimescolamento di carte con Nicolò Martinenghi dentro nella rana e Matteo Rivolta nella farfalla. Dubbio nel dorso a questo punto tra Ceccon e Mora con il primatista italiano che potrebbe lasciare spazio, visto che nuoterà i 200 dorso, al compagno.

Eliminati Ciampi nei 200 stile e la staffetta 4x100 mista donne Dopo il bronzo storico con la 4x200 stile libero, Matteo Ciampi manca la finale dei 200 stile libero nuotando in diciassettesima posizione in 1'43"51. L'azzurro allenato da Stefano Franceschi e tesserato per Esercito e Livorno Aquatics, che lo scorso anno fu ottavo chiude comunque con un bilancio positivo considerandando anche la controprestazione nella distanza doppia dove partiva col secondo crono e chiuse ottavo. Fuori l'inedita staffetta staffetta 4x100 mista donne lo scorso anno sesta col record italiano. Assente ancora Silvia Di Pietro che ha terminato le gare per motivi di salute, le azzurre provano a lottare per un posto al sole. Slivia Scalia (57"64), Sara Franceschi (1'06"77), Ilaria Cusinato (57"94), Costanza Cocconcelli (53"27) chiudono al nono posto in 3'55"62. La Cina, ottava, è distante quasi un secondo (3'54"57).

Il programma di oggi delle finali dalle 9.30 (ora italiana) 100 Farfalla donne – FINALE

100 Farfalla uomini – FINALE

50 Rana donne – FINALE

50 Rana uomini – FINALE

200 Dorso donne – FINALE

200 Dorso uomini – FINALE

200 Stile libero donne – FINALE

200 Stile libero uomini – FINALE

staffetta 4x100 Mista donne – FINALE

staffetta 4x100 Mista uomini – FINALE