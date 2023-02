Champions pallanuoto, c'è Dinamo Tbilisi-Pro Recco

Doppio appuntamento con la settima giornata della LEN Champions League: martedì 7 febbraio Dinamo Tbilisi-Pro Recco (ore 16, diretta Sky Sport Arena e NOW). Mercoledì 8 febbraio trasferta a Marsiglia per l'AN Brescia (ore 20.30, differita Sky Sport Arena e NOW)

Appuntamento con la pallanuoto maschile e con i match della LEN Champions League 2022/2023: su Sky e in streaming su NOW le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco, detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo A, e l’AN Brescia, inserita nel Gruppo B. Tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio si giocano le partite della settima giornata della Regular Season.

Alle 16 Dinamo-Pro Recco

La prima delle due italiane a scendere in acqua sarà la Pro Recco, in Georgia, ospite della Dinamo. Diretta alle ore 16 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la telecronaca di Daniele Barone, affiancato nel commento da Leonardo Binchi. In classifica, i liguri guidano il girone con 15 punti, insieme a Olympiacos Pireo e Barceloneta, mentre i georgiani chiudono il gruppo ancora a quota zero.

Velotto: "Vogliamo chiudere il girone d'andata in testa"

Mister Sukno lascerà a riposo Ivovic, Cannella e Aicardi. "Sulla carta ci attende una partita agevole, ma sappiamo che la Dinamo Tbilisi in casa dà sempre qualcosa in più -le parole di Alessandro Velotto -e hanno un mix di giocatori giovani ed esperti, con atleti validi che hanno già esperienza in Champions come Pjesivac e Vlahovic che andranno limitati. Vogliamo incanalare la gara sui binari giusti fin da subito, imponendo il nostro gioco e chiudendo il girone di andata in testa al girone".