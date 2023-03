Champions pallanuoto, Brescia e Pro Recco su Sky

Su Sky appuntamento con la pallanuoto maschile e con i match della LEN Champions League e le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco, detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo A, e l’AN Brescia, inserita nel Gruppo B. Tra martedì 21 e mercoledì 22 marzo si giocano le partite della decima giornata della Regular Season. Sfida in trasferta per l’AN Brescia, che oggi se la vedrà con gli ungheresi dell’OSC Budapest. Match in differita su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 21.30, con telecronaca di Ettore Miraglia, affiancato nel commento da Leonardo Binchi. In classifica, bresciani al primo posto nel loro girone con 22 punti, ungheresi penultimi con 6.