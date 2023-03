Una vera e propria impresa che resterà nella storia del nuoto. Ai Trials canadesi in corso a Toronto, Summer McIntosh conquista il rercord del mondo nei 400 stile libero. E la sedicenne canadese lo fa con un tempo semplicemente straordinario: 3’56”08. McIntosh batte il primato dell'australiana Titmus (3’56”40). Per avere un’idea del risultato fenomenale, il 3’59”16 del 2009 di Federica Pellegrini (prima donna a battere la barriera dei 4 minuti) che fu primato mondiale per oltre cinque anni , resta la quarta prestazione di sempre e record europeo. A questo punto è lecito aspettarsi prestazioni incredibili l'anno prossimo all'Olimpiade di Parigi: sarà una "magic" Summer?