Champions pallanuoto, Brescia e Pro Recco su Sky

Quattordicesima e ultima giornata della fase a giorni della LEN Champions League. Martedì 23 maggio AN Brescia-Jug Adriatic in diretta alle ore 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Mercoledì 24 maggio Pro Recco-Olympiacos Pireo: alle 19, diretta Sky Sport Arena e NOW

Sfida in casa per l’AN Brescia, che oggi ospiterà i croati dello Jug Adriatic di Dubrovnik. Incontro in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 20.30 con la telecronaca di Ettore Miraglia, affiancato nel commento da Leonardo Binchi. Brescia in testa al proprio girone con 31 punti, croati quarti a quota 16. Mercoledì match casalingo anche per la Pro Recco, che se la vedrà con i greci dell’Olympiacos Pireo. La partita in diretta a partire dalle ore 20.30 su Sky Sport Uno e NOW, sempre con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento di Leonardo Binchi. In classifica, liguri al secondo posto con 33 punti, 3 in meno rispetto alla capolista Barceloneta, greci in terza posizione con 31.