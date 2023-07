Mondiali nuoto, oro Italia nella staffetta 6 km

Oro dell'Italia nella staffetta 6 km ai mondiali di nuoto in corso in Giappone. Gregorio Paltrinieri, Barbara Pozzobon, Ginevra Tadeucci e Domenico Acerenza hanno conquistato la prima posizione davanti a Ungheria e Australia. Rivivi le emozioni della gara alle 9 su Sky Sport Summer

L'Italia conquista l'oro nella staffetta 4x1,5 km in acque libere ai Mondiali di Fukuoka. Protagonista, dopo l'argento nella 5 chilometri, un ritrovato Gregorio Paltrinieri che chiude il super lavoro di Barbara Pozzobon, Ginevra Tadeucci e Domenico Acerenza arrivando in solitario in 1h10'31"2. Secondo posto, e medaglia d'argento, per l'Ungheria, seguita sul gradino più basso del podio dall'Australia.

Paltrinieri: "Questa medaglia ci mancava"

"Siamo contentissimi, è la prima volta che conquistiamo l'oro ai Mondiali. Abbiamo vinto tutto e tutti nel corso degli anni, ma questa medaglia ci mancava e ci tenevamo moltissimo". Queste le parole con cui Gregorio Paltrinieri ha commentato, sul sito della Federnuoto, l'oro conquistato dalla staffetta 4x1,5 km ai Mondiali di Fukuoka. "Siamo stati tutti bravi - continua -. Le ragazze a mantenere posizione e seguire rotte e scie giuste. Poi Acerenza mi ha dato il cambio giusto. Avevo chiesto a Mimmo si farmi partire primo, in testa, non dietro né all' Ungheria né alla Germania. Ci è riuscito e io ho tenuto botta. Il mondiale non era iniziato nel modo giusto, senza medaglie e pass olimpico, ma la condizione è cresciuta nel tempo. Sappiamo quanto siamo forti. Dobbiamo provare ad esprimerlo sempre, malgrado le difficoltà, anche se obiettivamente il progetto fondo sta andando benissimo. Questa medaglia ne è la dimostrazione. Abbiamo sognato tante volte di vincere l'oro ai mondiali come squadra e finalmente ci siamo riusciti". "Siamo stati fantastici - le parole di Domenico Acerenza -. La cosa bella è cantare l'inno di Mameli tutti insieme. Da squadra, con la squadra. C'è unione, forza, compattezza. L'Italia è forte". "Non abbiamo lasciato nulla al caso. Cambi perfetti. Sintonia totale. Gara eseguita come studiata. C'è tanta soddisfazione", il commento di Ginevra Tadeucci. "Contentissima", invece, Barbara Pozzobon. "È la prima volta che nuoto la staffetta e ho conquistato subito la medaglia d'oro - spiega -. Per me che provengo dalle gare più lunghe è stato davvero un campionato del mondo esaltante".