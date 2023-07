Presente all'Arco della Pace a Milano, sede della nuova Casa Italia, Federica Pellegrini ai microfoni di Sky ha svelato i retroscena del video in cui si è complimentata con Mollie O'Callaghan per aver battuto il suo record sui 200 stile libero e in cui ha annunciato la gravidanza: "Abbiamo deciso di farlo dopo aver perso il record, era un modo ironico per sdrammatizzare entrambe le cose". Sui Mondiali in corso a Fukuoka: "Normali le defaillance di Paltrinieri e Martinenghi"

"Se sarà una bambina? Beh, diciamo che quello che ho fatto nel video ha un senso". Federica Pellegrini aggiunge particolari al video pubblicato oggi, 26 luglio, per annunciare la sua gravidanza e complimentarsi con l'australiana Mollie O 'Callaghan, che ha fatto cadere dopo 14 anni il suo record nei 200 stile libero. Si trattava del primato più longevo nel nuoto femminile: "Abbiamo deciso di fare il video dopo aver visto il record battuto. Volevamo sdramatizzare con ironia due situazioni che, da sole, sarebbero state più pesanti". In video, Pellegrini aveva scritto sulla sua pancia: 'Riporteremo il record indietro'. "Magari però non le piacerà nemmeno il nuoto...", ha precisato ai microfoni di Sky in diretta da Milano, nella nuova Casa Italia all'Arco della Pace. L'ex nuotatrice non è rimasta spiazzata dal primato battuto: "Chiaramente tifavo per la linea rossa, ma sono stata contenta per le parole di O'Callaghan nelle interviste, è stata carina. Sapevo che nel 2023 avrei perso il record, vedendo soprattutto in questi giorni la staffetta e i 400". All'inizio però pensava che ce l'avrebbe fatta l'altra australiana, Ariarne Titmus: "Vero, però O' Callahan ha avuto una grande progressione durante l'anno e ha fatto una gara perfetta, sono contenta sia stata lei".