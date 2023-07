Quinta giornata dei Mondiali in vasca a Fukuoka ancora priva di soddisfazioni per l'Italia. Sofia Morini eliminata in semifinale nei 100 sl, stessa sorte per Martina Carraro nei 200 rana. Chalmers oro nella gara regina, i 100 sl, con Popovici solo 6°. Pallanuoto: Italia batte Montenegro, Settebello in finale per il 5° posto. Tutto in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW

PALTRINIERI, MONDIALE FINITO