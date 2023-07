Mondiali nuoto 2023, Paltrinieri rinuncia ai 1500 stile libero

E' finito il mondiale di Gregorio Paltrinieri. Il campione azzurro ha infatti annunciato la rinuncia a disputare i 1500 metri stile libero ai Mondiali in corso a Fukuoka in Giappone. Dopo l'ottavo posto nella finale degli 800 metri Paltrinieri ha detto di non avere più energie e ha deciso di fermarsi. In questa edizione ha conquistato l’oro con la staffetta 4x1500 e l’argento nella 5 chilometri oltre al quinto posto nella 10 chilometri

Gregorio Paltrinieri rinuncia ai 1500 stile libero in accordo con l’allenatore Fabrizio Antonelli, il direttore tecnico Cesare Butini, il capo delegazione Marco Bonifazi e lo staff medico della nazionale di nuoto guidato da Lorenzo Marugo. Decisione sofferta per un campione che non accetta mai di rinunciare a nulla (come ampiamente dimostrato in carriera), ma presa con la piena consapevolezza del proprio stato di forma, per anticipare il completo recupero dopa una stagione condizionata da plurimi malesseri che lo hanno privato della necessaria continuità di allenamento e di un adeguato avvicinamento ai mondiali. Gregorio Paltrinieri sta già rientrando in Italia in modalità relax dopo l’oro con la staffetta 4x1500, l’argento nella 5 chilometri, il quinto posto nella 10 chilometri e l’ottavo posto negli 800 stile libero. L’obiettivo é preparare fisico e mente ad affrontare con energia la prossima stagione che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024, passando per i mondiali di Doha che peraltro qualificheranno alla 10 chilometri, dopo il faticoso e vincente biennio 2021-2022 (culminato con le medaglie olimpiche a Tokyo malgrado la mononucleosi e i successi ai mondiali di Budapest e agli europei di Roma) e il complicato 2023.