Il Setterosa è di bronzo! Le azzurre battono l’Australia e si prendono una meritata medaglia ai Mondiali in Giappone. Migliorato il risultato dell’anno scorso nell’edizione di Budapest dove il Setterosa perse la finalina contro l’Olanda per 7-5.

È l’alba in Italia e porta con sé un po’ di amarezza anche se la sfida è di quelle che vale una medaglia. Dopo la sconfitta contro l’Olanda, le azzurre di Silipo si giocano il bronzo contro l’Australia, a sua volta battuta dalla favoritissima Spagna. L’Italia parte bene si porta avanti con Roberta Bianconi. Poi entra in partita l’Australia che ribalta il risultato portandosi sul 2-1. Il primo quarto è molto equilibrato e si chiude sul 5 a 4 in nostro favore grazie alle doppiette di Bianconi e di Marletta e al gol di Bettini. Nel secondo quarto succede di tutto. Le due squadre si rincorrono fino a un minuto e mezzo dalla fine del parziale quando l’Italia prende il largo con il gran tiro di Bianconi prima e con il rigore vincente di Marletta poi per il 9 a 7. Poco dopo però Valeria Palmieri commette un’ingenuità, manata violenta, espulsione di 4 minuti e rigore per l’Australia che in 30 secondi ne fa due e pareggia. Le azzurre non mollano e tornano comunque avanti con Giustini ma all’intervallo concediamo il 10 a 10 ad Andrews.

Nel terzo quarto ancora Andrews porta avanti le australiane, ma resistiamo bene in inferiorità numerica fino a quando non si torna sette contro sette e ci pensa Marletta ancora su rigore a pareggiare i conti. L’Italia prende fiducia e segna ancora con Giustini e con Bianconi poi. Il terzo parziale si chiude sul 13 a 11. Il quarto decisivo quarto si apre con le azzurre che ne fanno due con Bianconi e si va a più 4. L’Australia accorcia sul 15 a 13, ma Tabani ristabilisce i 3 gol di vantaggio. A un minuto e mezza dalla fine l’Australia torna minacciosamente sotto con Armit ma gestiamo benissimo il tempo fino allo scadere. Il Setterosa vince 16 a 14 e vince la medaglia di bronzo!