Il Settebello conquista il quinto posto ai Mondiali in Giappone. Certo, c’è dentro tutta l’amarezza per un risultato che non era quello atteso, ma comunque resta viva la soddisfazione per aver battuto di nuovo la Francia dopo la sfida dell’esordio a Fukuoka dove finì 13 a 6. Dopo il successo sul Montenegro, dunque, gli azzurri conquistano la finale che nessuno vorrebbe mai giocare, ma che poi tutti vorrebbero vincere e sconfigge con una grande prestazione la Francia con il risultato netto di 16 a 9. Volti un po’ scuri in vasca con Damonte che prima del match aveva dichiarato di non riuscire ancora a smaltire la delusione per il rigore sbagliato contro la Serbia, ma alla fine come voleva Sandro Campagna, l’Italia chiude il Mondiale da imbattuta nei tempi regolamentari. E ora non c’è tempo per abbattersi, ma c’è subito da pensare agli Europei che si disputeranno in Israele a gennaio per poi partire per Doha dove invece a febbraio ci saranno i Mondiali. Insomma, calendario fitto e ancora tante