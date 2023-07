Che Sjoestroem: oro 50 farfalla e record nei 50 sl

A Fukuoka brilla ancora la stella di Sarah Sjoestroem. A pochi giorni dal suo 30° compleanno, la nuotatrice svedese ha riscritto due record nell'arco di quindici minuti. Entrata in vasca alle 13.02 per i 50 farfalla, Sjoestroem ha dominato la gara vincendo la medaglia d'oro davanti alla cinese Zhang e la statunitense Walsh. Il quinto oro di fila in questa gara per lei che ha aperto la striscia a Kazan 2015 e non ha mai perso il titolo iridato. Sjoestroem, però, è riuscita a rendere il suo sabato giapponese unico scrivendo anche il nuovo record del mondo nei 50 stile. Ritornata sul piano vasca dieci minuti dopo la vittoria nei 50 farfalla, la svedese ha vinto la sua semifinale in 23''61, abbassando di sei centesimi il record che già deteneva, registrato ai Mondiali di Budapest 2017. "Meglio l'oro o il record? Impossibile decidere - ha detto Sjoestroem a Sky Sport - sono orgogliosa di quello che ho fatto. Mi sto godendo ogni momento, con tranquillità. Ho gestito bene la mia pianificazione".