Mondiali di nuoto, i risultati di oggi in diretta LIVE

Ultimo giorno ai Mondiali di nuoto a Fukuoka: Benedetta Pilato è bronzo nei 50 rana! Anita Bottazzo chiude quinta. Quinto anche Thomas Ceccon nei 50 dorso. In vasca anche Sara Franceschi, in finale nei 400 misti. Nella notte italiana eliminate le due staffette 4x100 miste. Le finali in diretta su Sky Sport Summer (e Sky Sport Arena) in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti