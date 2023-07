Quadarella 4^ negli 800 sl, la 4x100 sl mista è 5^

Un'ottima Simona Quadarella non basta per centrare il podio negli 800: vince Ledecky, l'azzurra è quarta in 8'16''46. Lontani dalle medaglie Deplano nei 50 sl e la 4x100 stile mista (Ceccon, Miressi, Cocconcelli e Morini). Il Mondiale di nuoto è in diretta Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW

Non è bastata un'ottima Simona Quadarella per centrare il podio negli 800 stile ai Mondiali di nuoto a Fukuoka. Reduce dall'argento nei 1500, la romana ha chiuso la gara al quarto posto, con il tempo di 8'16''46. Un crono che le mancava da anni, ma che non è bastato per salire sul podio guidato da una leggendaria Katie Ledecky, al sesto oro iridato consecutivo negli 800. "Chiudere quarta non è mai bello, ma davanti sono andate velocissime - ha spiegato Quadarella - Per il podio servivano tre secondi in meno, ma va bene così. Sono contenta, ho ritrovato la vera Simona con sensazioni che non provavo da tanto".

Deplano 8° nei 50 sl, la 4x100 sl mista chiude 5^

Non sono arrivate medaglie anche dalle altre finali di giornata con italiani coinvolti. Alla sua prima finale iridata in carriera, Leonardo Deplano ha chiuso all'ottavo posto nei 50 stile in 21''92, lontano quasi nove decimi dal vincitore, l'australiano Cameroon McEvoy (21''06, nuovo record dell'Oceania). Una prestazione che non ha soddisfatto il velocista toscano: "Non mi è piaciuta la gara, è stata un'occasione sprecata. Il podio non era lontano, ma non sono riuscito a trovare la quadra. Purtroppo è andata così". Lontana dalle medaglie anche la 4x100 stile mista: il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Costanza Cocconcelli e Sofia Morini si è piazzato quinto in 3'24''53.