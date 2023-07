Tutta la sua emozione dopo il bronzo nei 50 rana: "Dopo un anno così mi merito questa medaglia. L'anno prossimo ci saranno cambiamenti, ma sono felice di chiudere così il percorso. Se me lo aspettavo? No, ho iniziato a sperarci nelle batterie. Mi sono mancati gli ultimi cinque metri. Record strappatomi dalla Meilutyte? I primati sono fatti per essere battuti"

