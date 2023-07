Mondiali nuoto, ultime finali: 4 azzurri in gara

Ultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Fukuoka (diretta Sky Sport Summer dalle 13) con 4 azzurri protagonisti: occhi puntati su Thomas Ceccon nei 50 dorso e su Benedetta Pilato e Anita Bottazzo nei 50 rana. In vasca anche Sara Franceschi, in finale nei 400 misti. Eliminate le due staffette 4x100 miste

Saranno quattro gli azzurri protagonisti nell'ultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Finali che partiranno come di consueto dalle 13 italiane in diretta su Sky Sport Summer. Il primo a scendere in vasca sarà Thomas Ceccon, che proverà a centrare un altro podio iridato nei 50m dorso. Subito dopo toccherà a Benedetta Pilato e Anita Bottazzo, a caccia di medaglia nei 50m rana. Il Mondiale dell'Italia sarà chiuso poi da Sara Franceschi, che nella notte ha conquistato il pass per la finale nei 400m misti con il tempo di 4:38.89. Niente da fare, invece, per la staffetta 4x100 mista maschile, campione del mondo uscente ed eliminata a sorpresa nelle batterie. Out anche la 4x100 mista femminile.