Europei, l’Italia travolge la Georgia all’esordio

Debutto positivo per il Settebello che agli Europei in programma in Croazia battono 22-5 la Georgia all’esordio nella competizione. Sabato 6 gennaio alle 19 il secondo match del girone contro la Grecia. Il torneo mette in palio un posto per le Olimpiadi di Parigi

Si apre con una vittoria agevole l'avventura dell'Italia della pallanuoto agli europei al via in Croazia. Il Settebello, allenato dal Ct da Sandro Campagna, travolge a Zagabria la Georgia con il risultato di 22-5 e segna quota 111 gol fatti e 42 subiti in 7 partite, tra Sardinia Cup, Torneo di Malta e primo impegno all’Europeo. L'Italia non perde nei regolamentari dal 3 luglio dello scorso anno a Los Angeles, battuta 10-4 dalla Spagna nella finale della Super Final di World Cup. Sabato, nel torneo che mette in palio il pass per le Olimpiadi di Parigi, c'è la sfida alla Grecia alle 19.