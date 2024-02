Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia conquistano la medaglia d'argento nel trampolino sincro dei 3 metri. Mai l’Italia così in alto in questa specialità al maschile: eguagliato l’argento mondiale di Cagnotto e Dallapè al femminile. Oro alla Cina e bronzo alla Spagna

Prima medaglia della spedizione italiana a Doha. Ed è uno storico argento nei tuffi . Lo conquistano Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia dal trampolino sincro dei 3 metri. Mai l’Italia così in alto in questa specialità al maschile: eguagliato l’argento mondiale di Cagnotto e Dallapè al femminil e. Oro a una irraggiungibile Cina. Dietro agli azzurri, di un nulla, una sorprendente Spagna di bronzo, e il Messico giù dal podio. Tocci e Marsaglia che erano già qualificati per l’olimpiade nella gara individuale ottengono il pass per Parigi anche per questa specialità di coppia, ovviamente con ambizione da medaglia anche all’olimpiade.

I due pass olimpici nella 10 Km di fondo



Nella 10 km di nuoto maschile in acque libere, l’unica distanza olimpica del fondo, l’Italia avrà due atleti in gara ai Giochi di Parigi. Ai Mondiali di Doha gli azzurri non falliscono l’ultima chance per conquistare la carta olimpica con il settimo posto di Domenico Acerenza e l'ottavo di Dario Verani. Il pass di quest'ultimo, come stabilito in precedenza, sarà ceduto a Gregorio Paltrineiri.