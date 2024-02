La prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di Doha coincide con la prima medaglia d’oro nella storia del nuoto artistico maschile in questa competizione. Giorgio Minisini firma l’impresa e si piazza davanti allo spagnolo Gonzalez Boneu e al colombiano Sanchez. Per il romano è la decima medaglia in carriera ai Mondiali

