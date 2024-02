Italia del nuoto artistico conquista pass olimpico

L’Italia del nuoto artistico vola alle Olimpiadi. La buonissima prestazione nel programma libero a squadre ai Mondiali di Doha certifica l’accesso a Parigi 2024. Un po’ di tensione per le azzurre prima dell’annuncio del punteggio che tardava ad arrivare. Si è temuto qualche base mark, che fortunatamente non è arrivato nonostante qualche problema negli elementi acrobatici. Le azzurre (Linda Cerruti, Marta Iacoaccci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino) che hanno totalizzato il punteggio di 282.4312 chiudono al quinto posto mettendosi alle spalle Canada, Ucraina e Israele tra le altre, staccando il quarto dei 5 pass olimpici. Oro alla Cina, argento al Giappone, bronzo per gli Stati Uniti che per un solo punto butta fuori dal podio la Spagna.

"Missione compiuta, risultato dal valore enorme"

"Missione compiuta - commenta il direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo - Questo risultato ha un valore enorme. Le ragazze si sono distinte e siamo molto soddisfatti. Abbiamo svolto un lavoro grandissimo. Non sono mancati gli incidenti di percorso durante la preparazione: nella prima parte Marta Iacoacci non è stata bene ed è stata un mese e mezzo fuori dall'acqua, poi Linda Cerruti. Però devo dire che abbiamo un temperamento che ci porta a lottare e credere fino alla fine".