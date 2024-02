Arriva dalla 4x100 stile libero la prima medaglia azzurra nel nuoto ai Mondiali in corso a Doha: Miressi, Zazzeri, Conte Bonin e Frigo chiudono la finale in 3’12″08 alle spalle solo della Cina e davanti agli Stati Uniti e conquistano così un'ottima medaglia d'argento confermando così il secondo posto agli ultimi Mondiali. Clamorosa la prestazione del cinese Zhanie Pan che ha stabilito il nuovo record del mondo sui 100sl con il tempo di 46.80

Nella prima giornata dedicata al nuoto tra le corsie ai Mondiali di Doha, arriva subito una medaglia per l’Italia. Vicecampioni olimpici e mondiali in carica, i velocisti azzurri non tradiscono le attese e vincono l’argento anche in questa 4x100 stile. Una staffetta sempre sul podio dopo i Giochi di Tokyo: campioni europei a Roma, primatisti del mondo in corta, e bronzo anche ai mondiali di Budapest. Un podio importante che arriva nonostante l’assenza di Thomas Ceccon, ma molto il solido il quartetto composto da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, la matricola Paolo Conte Bonin, e Manuel Frigo.