Mondiali, Settebello in semifinale: Grecia ko

Con una grande rimonta nei minuti finali la nazionale italiana batte 11-10 la Grecia nei quarti di finale del mondiale di pallanuoto a Doha. La squadra allenata dal CT Campagna sfiderà la Spagna in semifinale, match in programma giovedì 15 febbraio alle 14

L'Italia si qualifica per le semifinali al mondiale di pallanuoto in corso a Doha. Il Settebello ha eliminato la Grecia nei quarti e giovedì 15 febbraio sfiderà la Spagna per un posto in finale. La squadra allenata dal CT Sandro Campagna ha sconfitto la nazionale greca 11-10, con una rimonta pazzesca nei minuti finali. I greci conducevano 10-8 a 2'30" dal termine, poi le tre reti italiane hanno permesso il ribaltone e la conseguente qualificazione. Doppietta per Condemi (MVP del match) e Fondelli, una rete a testa per Di Fulvio, Damonte, Echenique, Presciutti e Velotto.

Campagna: "Ragazzi fantastici"

Il commento del Commissario Tecnico Sandro Campagna al termine del match: "Questo è il percorso che volevo fare, con queste partite dure. La squadra mi ha emozionato, non abbiamo mai mollato un centimetro. Non eravamo brillanti, le fatiche si fanno sentire, la Grecia era più fresca ed intensa. Arrivavamo in ritardo in tutte le situazioni, poi siamo cresciuti ed i ragazzi sono stati fantastici".