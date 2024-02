Setterosa ko: col Canada per il pass olimpico

Le azzurre di Carlo Silipo hanno perso per 10-5 la semifinale per il 5° posto contro l'Olanda. Il Setterosa avrà l'ultima chance per il pass olimpico contro il Canada (venerdì ore 8 italiane)

Nuovo ko per il Setterosa ai Mondiali di Doha. La nazionale femminile italiana, reduce dalla sconfitta nei quarti contro la Grecia, ha perso la semifinale per il 5° posto contro le campionesse in carica e d'Europa dell'Olanda con lo score di 10-5. L'Italia ha pagato la partenza a handicap, con un netto 5-1 nel primo quarto di gara. Per il Setterosa c'è ancora un'ultima speranza per il pass olimpico. Le azzurre torneranno in vasca venerdì (ore 8 italiane) contro il Canada, battuto 10-8 dall'Australia. Servirà la vittoria - come già fatto contro le canadesi nella fase a gironi - per volare a Parigi.