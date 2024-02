Paltrinieri concede il bis: è di bronzo negli 800

Gregorio Paltrinieri conquista la seconda medaglia ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Dopo l'argento in acque libere nella staffetta 4x1.5km, super Greg ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 stile libero. Un terzo posto con qualche rimpianto per l'azzurro che fino a due vasche dalla fine era in testa, ma nel finale ha subito il sorpasso dell'irlandese Daniel Wiffen, medaglia d'oro, e dell'australiano Elijah Winnington che ha battuto Paltrinieri nella volata per l'argento. Per il 29enne di Carpi è la sedicesima medaglia in carriera ai Mondiali tra vasca lunga e acque libere. Settimo posto, invece, per Luca De Tullio.