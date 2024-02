Non solo Greg: argento per Razzetti e Martinenghi

Altre due medaglie per l'Italia che conquista l'argento nei 200 farfalla e nei 50 rana grazie ad Alberto Razzetti (primo podio iridato per lui) e Nicolò Martinenghi (secondo per soli 7 centesimi)

Non solo il bronzo di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, l'Italia ha conquistato altre due medaglie nel mercoledì in vasca ai Mondiali di nuoto di Doha. Un doppio argento che porta le firme di Alberto Razzetti e Nicolò Martinenghi , rispettivamente nei 200 farfalla e nei 50 rana. Chi è andato più vicino all'oro è stato Tete Martinenghi che ha chiuso i 50 alle spalle dell'australiano Sam Williamson per soli sette centesimi. Un piazzamento che, tuttavia, soddisfa il varesino per il crono di 26''39 : "Mi manca sempre qualche centesimo, ma sono contentissimo - ha detto Martinenghi, al secondo argento nella competizione dopo quello nei 100 - Ho fatto una delle gare più belle di sempre, questo mi da molta fiducia ". Sesto posto, invece, per Simone Cerasuolo .

Il primo podio mondiale di Razzetti

Se per Martinenghi l'argento nei 50 rana è la sesta medaglia in carriera ai Mondiali, per Alberto Razzetti si tratta del primo podio iridato. Il 24enne ligure ha chiuso al secondo posto i 200 farfalla, una gara dove l'Italia non era mai salita sul podio nella storia. Una grande prova per Razzetti che ha lottato fino all'ultima bracciata con il giapponese Tomoru Honda per l'oro. Completa il podio l'austriaco Martin Espernberger.