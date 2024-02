Pass olimpico per la staffetta 4x200 stile

Ai mondiali di nuoto in corso a Doha arriva un'altra qualificazione olimpica per l'Italia. A staccare il pass per Parigi 2024 è la staffetta maschile dei 4x200 stile libero che si qualifica con il tempo di 7'08"48

Qualificazione in iridata e pass olimpico per Parigi 2024 conquistati dalla 4x200 stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha. Il debuttante Alessandro Ragaini (1'47"65), Stefano Di Cola (1'47"15), Marco De Tullio (1'47"66) e il primatista italiano Filippo Megli (1'46"04) nuotano in 7'08"48 che vale il terzo tempo e soprattutto certificano la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024 della staffetta. Il miglior crono è della Cina in 7'06"93, seguita dalla soprendente Corea del Sud in 7'07"61. "Stamattina è andata bene. Siamo in uno stato di forma medio - spiega il primatista italiano dei 200 Filippo Megli che parla a nome della squadra - C'è chi ha scaricato, chi punta di più ai campionati italiani, ma questo non vuol dire che non siamo arrivati qui preparati, anzi siamo tutti motivati e decisi a dare il meglio possibile al momento. Io m sento bene, ho visto i passaggi e sono stati un po' presi dall'entusiasmo: son passato molto forte, forse un pochino troppo, però stasera è comunque tutta un'altra gara. Ci sarà gestirla un po' di più. Ci sarà l'ingresso di Matteo Ciampi e forse cambierà un po' l'ordine. Cercheremo di giocarcela come meglio possiamo, sperando di divertirci prima tutto"