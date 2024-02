Beffa Settebello: la Croazia vince l'oro ai rigori

Niente oro ai Mondiali per l'Italia della pallanuoto. A Doha il Settebello del ct Sandro Campagna ha perso la finale con la Croazia per 15-13 dopo i rigori. La partita era finita in parità, 11-11. Beffa doppia per gli azzurri, che hanno subito il gol del pareggio di Buric da parte della Croazia a soli 5'' dalla sirena, proprio nell'ultima azione, quando erano avanti 11-10. Gara estremamente equilibrata, in cui nessuna delle due squadre è mai riuscita ad andare sopra break. Ai rigori sono stati decisivi gli errori di Echenique e Di Fulvio. Per l'Italia si tratta del quarto argento mondiale, il secondo consecutivo dopo quello conquistato nel 2022. In totale è la nona medaglia iridata della storia che vanta quattro ori, quattro argenti ed un bronzo. Terzo titolo iridato, invece, per la Croazia dopo i successi del 2007 e del 2017. Nella finale per il bronzo, vittoria per i campioni d'Europa della Spagna, che bissano il terzo posto di Fukuoka battendo la Francia 14-10.