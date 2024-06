Europei, Guidi bronzo nella 5 km di fondo

L'azzurro conquista il bronzo nella 5 chilometri di fondo negli europei di nuoto in corso a Belgrado. Arriva così la quarta medaglia per l'Italia. Vince l'ungherese David Betlehem davanti al francese Olivier. Alle 12 la gara femminile con Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci

Arriva un'altra medaglia per l'Italia del nuoto in acque libere agli europei di Belgrado. Un bronzo con Marcello Guidi giunto alle spalle dell'ungherese Betlehem oro e del francese Olivier. È la quarta medaglia della spedizione azzurra impegnata nel bacino del mare di Belgrado. Dopo l'oro di Paltrinieri nella 10km e l'argento e il bronzo di Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi nella gara al femminile. Altri due azzurri nelle top ten: settimo Filadelli, nono Caso. Entrambi al loro debutto europeo. Alle 12 la prova femminile con con Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci.