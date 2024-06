Regan Smith, nuovo record mondiale nei 100 dorso

Regan Smith ha stabilito il nuovo record del mondo nei 100 metri dorso femminili durante le selezioni olimpiche americane nuotando in 57''13. La statunitense ha così migliorato il precedente primato che apparteneva all'australiana Kaylee McKeown con 57''33. "Faceva parte del piano", ha detto Smith dopo aver riconquistato il record che aveva ottenuto già una prima volta nel 2019. E poi ancora: "Sono molto orgogliosa di me stessa. Il dorso a volte è difficile per me, ma lottare in questo modo e recuperare questo record significa molto".