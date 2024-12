È arrivata la nuova generazione del nuoto

Ai Mondiali in vasca corta di Budapest sono caduti addirittura 30 record del mondo. L'epoca dei supercostumi in poliuretano è solo un lontano ricordo, le prestazioni di questi nuovi atleti sono più forti anche del "doping tecnologico" di quel periodo. Ne resistono solo 8 dei 254 stabiliti in quel biennio, ma saranno destinati a cadere a breve, magari ai Mondiali in vasca lunga di Singapore della prossima estate. Un'era è finita, sotto con la prossima