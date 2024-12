Quasi un anno di difficoltà e sofferenze cancellato in pochi secondi di discesa. Rientro dopo un bruttissimo infortunio e vittoria: una combinazione che non è una novità della sua carriera. Intanto ha messo in bacheca il successo numero 25 in Coppa del Mondo, in una stagione che per un momento ha rischiato di dover saltare per intero. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina manca ancora tantissimo, ma ormai ci ha abituati alle sue missioni impossibili