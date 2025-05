La Pro Recco festeggia il 4° scudetto consecutivo (il 37° della sua storia) con la vittoria in gara 3 contro il Brescia per 9 a 5. Nulla da fare per i lombardi, costretti a inseguire la squadra di Sukno per tutto il secondo tempo. E ora il club ligure punta alla EuroCup

Dopo la Coppa Italia arriva anche lo scudetto: la Pro Recco si impone per 9 a 5 sul Brescia in gara 3 e conquista il 37° scudetto (il 4° consecutivo) della sua storia . La squadra di Sandro Sukno domina fin dai primi minuti della gara, con i ragazzi di coach Alessandro Bovo costretti a inseguire. Decisivi i quattro gol di Echenique , la tripletta di Cannella e la fantastica prova di Del Lungo tra i pali.

Primo tempo a senso unico , con la Pro Recco in costante superiorità numerica e avanti con un netto 7-1 contro il Brescia . Nei 3 minuti iniziali Echenique e Cannella portano la squadra di coach Sandro Sukno sul 2-0 , mentre Brescia soffre con un 0/4. Younger trova il varco e sigla il 3-0 sul finale del 1° quarto. Ancora Echenique ad aprire il 2° quarto, firmando il 4-0 . Arriva anche il rigore per la Pro Recco, procurato da Cannella su una 'brutalità' di Del Basso (espulso) : 4 minuti di superiorità per la squadra ligure e trasformazione del rigore di Condemi per il 5-0 . Brescia, completamente assente, subisce ancora il gol di Echenique ma risponde con il rigore di Dolce per il 6-1 . A pochi secondi dall'intervallo, Haverkampf prende nuovamente le distanza dalla squadra di Alessandro Bovo, con un gol da posizione impossibile che vale il 7 a 1 . Si va all'intervallo lungo.

Brescia ci prova, ma Del Lungo ed Echenique fanno la differenza

Un secondo tempo antitetico, con il Brescia che si rimette immediatamente in partita alzando la difesa e trovando il - 4 con Giri e Ferrero, approfittando della superiorità numerica. Conduce sempre la Pro Recco 7-3, ma alla metà del 3° quarto la squadra ligure soffre. Maggior equilibrio nell'ultimo periodo di gioco, con il Brescia che si riavvicina con il gol di Irving, disinnescato però dalla diagonale in rete di Cannella: 8-4 per la Waterpolo. Ci pensa ancora Irving dalla distanza, in superiorità numerica, a riportare la squadra di Bovo sul - 3. A 4' dal termine, arriva la parata di Del Lungo su tiro di Irvining per rilanciare il grande protagonista del match, Echenique: 9-5 per la Pro Recco e 4° gol personale. Finisce così 'el clasico' della pallanuoto, con la Pro Recco Waterpolo che conquista il 37° scudetto e si conferma Campione d'Italia. E dopo la Coppa Italia andrà a caccia anche dell'EuroCup.