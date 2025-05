Italtuffi, bronzo europeo nella gara a squadre

Medaglia di bronzo per l'Italia dei tuffi alla prima giornata di Europei ad Antalya, con il punteggio di 360.40. Il quartetto azzurro, composto da Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Riccardo Giovannini, ha concluso al terzo posto il Team Event. L'Ucraina, guidata da Oleksii Sereda, si è aggiudicata la vittoria con 407.20. La Germania invece conquista la medaglia d'argento (400.60). "È una medaglia europea importante anche se abbiamo rischiato di perderla. Purtroppo l'errore all'inizio della Gran Bretagna ha messo un po' di pressione ai ragazzi, che sono stati bravi a sciogliersi tuffo dopo tuffo. Ci sono stati sbagli da parte di tutte le nazionali: non è facile gareggiare qui, perché ci sono giochi di luci e ombre fastidiosi per le rotazioni. Partiamo da questo bel bronzo e da domani ci aspettano giornate intense", questo il commento del ct azzurro Oscar Bertone.