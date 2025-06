L'oro olimpico chiude secondo nei 1500 al Settecolli e parla dei Mondiali di Singapore, in arrivo dall'11 luglio al 3 agosto su Sky Sport: "Rimango dell'idea che ci sia un piccolo spiraglio di fare vasca al Mondiale di Singapore, anche se è più no che sì perché in mare mi sto divertendo tanto" LA SUPER ESTATE DI SKY SPORT: TUTTI GLI EVENTI

Poco meno di un mese allo start dei mondiali di nuoto di Singapore - dall'11 luglio al 3 agosto su Sky Sport - e dal Settecolli di Roma arrivano buoni risultati. In Asia, infatti, l'Italia arriva con il bottino degli ultimi Giochi di Parigi che dice cinque medaglie: due ori (Ceccon e Martinenghi), un argento (Paltrinieri) e due bronzi (ancora Paltrinieri e poi Taddeucci). Esclusa Ginevra nelle acque libere, tutti gli altri hanno gareggiato nell'ultimo giorno di Settecolli e i risultati sono stati incoraggianti, soprattutto se consideriamo le gare di Martinenghi e Ceccon che si sono calati rispettivamente nei 200 rana e dorso. Due distanze non nelle loro corde, ma che potrebbero portare comunque al mondiale. Primo posto per Thomas, terzo per Nicolò, entrambi nel pieno carico di lavoro. Poi Paltrinieri che torna in vasca nei 1500 dopo che l'ultima volta era stata a Parigi, conquistando un argento incredibile. A Roma Paltrinieri stampa un crono di 14:58.22, dietro al tedesco Florian Wellbrock (14:53.59).

Paltrinieri: "C'è spiraglio per fare la vasca ai Mondiali" "Ci metterei la firma per farlo ogni anno un tempo così - dice soddisfatto a fine gara -. Lo scorso anno ad esempio non c'ero riuscito e stavo preparando le Olimpiadi…". Adesso, però, dovrà capire cosa scegliere in vista dei Mondiali, se puntare solo sulle acque libere o portare anche delle gare in piscina. "Rimango dell'idea che ci sia piccolo spiraglio di fare vasca al mondiale di Singapore - ha detto -, anche se è più no che sì perché in mare mi sto divertendo tanto". Ma una cosa è certa: "Se riesco ad arrivare a Los Angeles così, ci voglio provare. Non sono pronto a lasciare tutto questo".

Ceccon, Martinenghi e Sara Curtis Come detto, però, anche gli altri sono in pieno carico di lavoro in vista di Singapore. E se Ceccon dice ora di volersi "concentrare sui 100 dorso" e di aver "bisogno di gareggiare ad alto livello perché quest'anno lo ha fatto poco", Martinenghi è soddisfatto perché nei 200 rana mette in campo comunque il suo tempo personale con 2:10.00, guardando con fiducia ai mondiali. "Di testa mi sento benissimo - ha detto il ranista -. Sarà un torneo divertente, nuovo e difficile, ma a noi ci piacciono le sfide". Sicuramente non mancheranno le pressioni per chi, come Nicolò e Thomas, ci arriverà da campione olimpico, ma anche per chi è giovane e viene considerato il futuro del nuoto italiano. Qui il riferimento è Sara Curtis, capace di bissare il successo nei 100 stile libero di ieri, vincendo anche nei 50. "E' stata una bella gara, nonostante il periodo in carico - ha spiegato . Ma sono soddisfatta per come ho gareggiato e nuotato". E pensare che neanche qualche giorno fa era impegnata nella maturità, ma ora la sua testa è tutta a Singapore. "Pressioni? Forse le uniche sono date dalle mie aspettative, ma sono le stesse che mi fanno andare sempre meglio, le mie pressioni sono sane", ha concluso la classe 2007. Stesso anno di Carlos D'Ambrosio, altra speranza del nuoto azzurro e che ha vinto nei 200 stile libero con 1:45.99, tempo non lontano dal record italiano di Filippo Megli e mettendosi alle spalle i due britannici, James Guy e Jack McMillan.