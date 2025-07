Italia, i 34 convocati per i mondiali di Singapore

È stata annunciata la nazionale di nuoto che prenderà parte ai mondiali di Singapore. La squadra azzurra è composta da 34 atleti: 16 ragazze e 18 ragazzi. Tutto il mondiale di nuoto, in programma dall'11 luglio al 3 agosto, sarà visibile in diretta su Sky Sport

Annunciata la nazionale di nuoto che prenderà parte alla 22^ edizione dei campionati mondiali, in programma a Singapore dall'11 luglio al 3 agosto (LIVE su Sky Sport). Sono 34 gli atleti azzurri, 16 ragazze e 18 ragazzi. La squadra è guidata dai campioni olimpici Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi e dalle plurimedagliate internazionali Simona Quadarella e Benedetta Pilato. Numerosa la presenza dei giovani. "La direzione tecnica della squadra nazionale ha mantenuto l'impegno di favorire il ricambio generazionale attraverso la partecipazione attraverso un evento mondiale - ha sottolineato il direttore tecnico Cesare Butini -. Crediamo sia indispensabile per i più giovani acquisire esperienza internazionale di alto livello, sono sicuro che gli atleti più esperti ne favoriranno l'integrazione ed è anche per questo che abbiamo iscritto tutte le staffette. Il mondiale sarà difficile perché apre un nuovo quadriennio, i paragoni con il passato sarebbero fuorvianti. Siamo fiduciosi e consapevoli che sono con il massimo impegno si potranno ottenere buoni risultati". Le gare si svolgeranno alla World Aquatics Championships Arena, presso il Singapore Sports Hub, che ospiterà anche il nuoto artistico: una piscina da 10 corsie un impianto che può ospitare oltre 5.000 spettatori.