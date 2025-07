Setterosa, buona la prima: Nuova Zelanda ko 14-9

Setterosa vincente nella prima partita del Campionato mondiale di pallanuoto. All'Ocbc Aquatic Center di Singapore le azzurre di Carlo Silipo hanno sconfitto la Nuova Zelanda per 14 a 9 (parziali: 1-2; 3-4; 5-2; 5-1), prima avversaria del girone A. Le italiane, in difficoltà nei primi due quarti, nei successivi due sono salite in cattedra conquistando un'importante vittoria. Sono uscite dall'acqua forti di una tripletta, Sofia Giustini, Chiara Ranalli e Agnese Cocchiere, con una doppietta Roberta Bianconi e Dafne Bettini, una rete per Lucrezia Cergol. Il Setterosa tornerà in vasca domenica per affrontare le vice campionesse olimpiche dell'Australia e martedì per sfidare le padrone di casa di Singapore.