Dopo aver dominato il girone, gli azzurri di Sandro Campagna affrontano i greci nei quarti di finale ai Mondiali di pallanuoto in corso a Singapore. Chi passa trova la vincente tra Spagna e Montenegro. Italia-Grecia è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Mix e in streaming su NOW

