Tutto facile per le azzurre della pallanuoto contro Singapore, battuta nettamente 32-5. Il Setterosa chiude al secondo posto il gruppo A, alle spalle dell'Australia (diretta ai quarti) e davanti alla Nuova Zelanda, anch'essa ai playoff. Prossimo appuntamento contro la Cina per conquistare un posto ai quarti: si gioca giovedì 17 alle 10. I Mondiali di nuoto sono live da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto su Sky e in streaming su NOW

