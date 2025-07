Una notizia negativa, ma che valorizza ancora di più la sua impresa. Alla fine, infatti, la diagnosi è quella di una microfrattura all'anulare della mano per Gregorio Paltrinieri, dopo che si era infortunato al dito ad appena 200 metri dall'inizio della gara della 10 km ai Mondiali di Singapore, condotta fino allo straordinario secondo posto che è valso la medaglia d'argento. E il 30enne non è certo nuovo a imprese del genere, come dimostra l'argento negli 800 alle Olimpiadi di Tokyo appena un mese dopo la mononucleosi o quella di Fukuoka. Nonostante il dolore in mattinata si era, comunque, già allenato applicando il taping intorno al dito: la frattura non impedirà all'azzurro di essere regolarmente al via delle prossime gare in acque libere, a partire dalla 5 km che andrà in scena nella notte italiana tra giovedì e venerdì. Non farà il programma in vasca, dove non avrebbe potuto usare il taping e quindi avrebbe dovuto gareggiare con un dito rotto.

