Simona Quadarella centra la finale dei 1500 stile libero ai Mondiali di Singapore: la 26enne chiude al 3° posto la propria batteria dominata dalla statunitense Ledecky. Sei azzurri avanzano in semifinale, compreso Ceccon nei 100 dorso, non senza qualche rischio. Dalle 13 le finali con in vasca Martinenghi, Viberti e Ceccon a caccia di una medaglia: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e in streaming su NOW

L’Italia sfiora l'en plein nelle batterie della seconda giornata dei ventiduesimi campionati mondiali, in svolgimento alla World Aquatics Arena di Singapore fino al 3 agosto. Simona Quadarella si qualifica alla finale dei 1500 stile libero col terzo crono. La 26enne romana conduce trenta vasche a 31"4/31"5 di media e conclude con il terzo tempo in 15'47"43. Davanti a tutti, manco a dirlo, la statunitense Katie Ledecky, che stampa il miglior riscontro cronometrico in 15'36"68 dominando l'ultima batteria. Finale in programma martedì. Altri sei azzurri avanzano in semifinale: il giovane Christian Bacico e Thomas Ceccon nei 100 dorso; Lisa Angiolini e Anita Bottazzo nei 100 rana; Filippo Megli e Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero. Per Ceccon una gara controllata, chiusa con qualche rischio con il 6° tempo per cercare di risparimare più energie possibili in vista della finale dei 50 farfalla in programma nella serata di Singapre. Tra gli azzurri impegnati out solamente out Gastaldi nei 100 dorso donne. Dalle 13 le finali in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e in streaming su NOW.