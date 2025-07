Ceccon, argento nei 100 dorso: "Buon tempo"

Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto di Singapore. L'oro è andato al sudafricano Coetze, bronzo per il francese Ndoye-Brouard. L'azzurro chiude in 51.85, a 5 centesimi dall'oro. Dopo una partenza controllata e una prima vasca chiusa all'ottavo posto, Ceccon ha rimontato nel finale con una progressione straordinaria, ma è stato bruciato per il primo posto. Per lui è comunque la nona medaglia mondiale della carriera in vasca lunga, la terza di questa edizione a Singapore.