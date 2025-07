Quadarella, argento e record europeo nei 1500 sl!

Con una prestazione straordinaria, che le vale il nuovo record europeo in 15'31''79, Simona Quadarella conquista la medaglia d'argento nei 1500 stile libero, battuta solo dalla leggendaria Katie Ledecky. "Non mi aspettavo una prestazione simile, significa che stiamo lavorando bene", ha detto l'azzurra a Sky Sport

Simona Quadarella da sogno ai Mondiali di nuoto di Singapore. La 27enne azzurra è medaglia d'argento nei 1500 stile libero con tanto di record europeo . 15’31″79 il crono fatto segnare da Simona, che riscatta alla grande i due quarti posti di Parigi 2024 e sale sul podio per la sesta volta consecutiva a livello iridato sulle due distanze (800 e 1500 sl). La statunitense Katie Ledecky è medaglia d'oro, terza l'australiana Lana Pallister. Il ricco bottino di medaglie iridate di Simona , distribuite tra 1500 (5) 800 (3), ammonta ora a quota 8, cifra che nella storia del nuoto in vasca lunga italiano è stata superata dai soli Federica Pellegrini (11) e Gregorio Paltrinieri (9).

Quadarella: "Non mi aspettavo questa prestazione"

"Non mi aspettavo per niente questa prestazione, ho cambiato un po' di cose nei miei metodi e questo significa che stiamo lavorando bene - ha detto Quadarella, che arriva all'inizio di un nuovo progetto tecnico che l'ha vista cambiare allenatore in autunno, passando da Christian Minotti a Gianluca Belfiore -. La prima risposta buona è stata ieri mattina, quindi sono molto contenta di come ho nuotato".