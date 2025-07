4x100 misti mista: finale Italia col miglior crono

Italia in finale nella 4x100 misti mista: Bacico, Viberti, Cocconcelli e Curtis registrano il miglior crono in 3:42.19. Frigo in semifinale nei 100 stile, avanti anche Razzetti nei 200 misti. Dalle 13 le finali in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e in streaming su NOW

Italia grande protagonista nella 4x100 misti mista ai Mondiali all'Acquatic Centre di Singapore. Il quartetto azzurro composto da Christian Bacico, Ludovico Viberti, Costanza Cocconcelli e Sara Curtis ha staccato il pass per la finale con il miglior tempo in 3:42.19. Oltre l'Italia (che in finale potrebbe schierare Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon), solo Olanda e Cina sono scese sotto il muro del 3'43'' nelle batterie. Fuori - a sorpresa - Francia e Stati Uniti. Alle 14.47 ci sarà la finale che assegnerà le medaglie. Nella notte spazio anche alle batterie dei 100 stile uomini e dei 200 misti uomini. Nella prima gara avanza in semifinale Manuel Frigo con il dodicesimo crono complessivo, in 48.08, suo nuovo primato personale. "Ho condotto la gara che volevo ed è arrivato un buon tempo, anche se il mio obiettivo è scendere sotto i 48" ha spiegato Frigo. Eliminato, invece, Carlos D'Ambrosio. Semifinale anche per Alberto Razzetti nei 200 misti: tempo di 1:58.14 per il nuotatore ligure, il settimo complessivo. Fuori Massimiliano Matteazzi che non è andato oltre il crono di 2:00.51. Dalle 13 le finali in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e in streaming su NOW.