100 stile, bene Curtis. Ceccon out nei 200 dorso

Mattinata in chiaroscuro per l'Italia ai Mondiali di nuoto a Singapore. A salire in cattedra è Sara Curtis, secondo miglior tempo nelle batterie dei 100 stile: tempo di 53.53 per la 18enne di Savigliano che ha vinto l'ottava batteria su nove con il suo secondo miglior crono di sempre. "Ci sono i margini per divertirsi nel pomeriggio - ha spiegato Curtis - Ho controllato abbastanza in batteria. Mi sono sentita bene in acqua, sicuramente più sciolta rispetto alle staffette. Sono molto ottimista". Fuori, invece, Emma Virginia Taddeucci, 18esima in 54.45. Sempre al femminile, la 4x200 stile stacca il pass per la finale: settimo tempo per Matilde Biagiotti, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci e Sofia Morini in 7:57.02. Nei 200 rana, invece, fuori sia Lisa Angiolini che Francesca Fangio. In campo maschile, invece, ottima prestazione nei 200 dorso di Christian Bacico che riscrive il proprio personale scendendo per la prima volta in carriera sotto il minuto e 57 secondi e raggiunge la semifinale. Eliminato per soli quattro centesimi, invece, Thomas Ceccon che ha nuotato in 1:57.15, pagando un'ultima vasca molto lenta in 30.49. Nei 200 rana maschili, infine, avanza il debuttante Christian Mantegazza (2:11.10, tredicesimo tempo) mentre ha rinunciato alla gara Nicolò Martinenghi. Dalle 13 finali e semifinali in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e in streaming su NOW.