Tuffi, Jodoin Di Maria nona nella piattaforma 10m

Sarah Jodoin Di Maria chiude la finale della piattaforma 10m al nono posto con 317.90 punti. Oro alla cinese Chen Yuxi, argento alla tedesca Pauline Pfeif e bronzo alla cinese Xie Peiling. Giovanni Tocci e Matteo Santoro fuori nelle eliminatorie del trampolino 3m.

Nono posto nella piattaforma 10m ai Mondiali di Singapore per Sarah Jodoin Di Maria. La tuffatrice azzurra, campionessa europea in carica, ha chiuso la propria prova con 317.90 punti, sette in meno di quelli fatti ad Antalya per l'oro europeo. Una gara in chiaroscuro per Jodoin Di Maria, che ha commesso diverse sbavature nei cinque tuffi effettuati. Oro e bronzo alla Cina con Chen Yuxi e Xie Peiling, argento alla 23enne tedesca Pauline Pfeif, al primo podio mondiale in carriera.