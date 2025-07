Mondiali, finali LIVE dalle 13 su Sky Sport Uno

Quinta giornata di finali per il nuoto in vasca a Singapore. L'unica finale "azzurra" sarà la 4x200 stile femminile, ma riflettori puntati anche sulle semifinali dei 100 stile donne (Curti), dei 200 rana uomini (Mantegazza) e dei 200 dorso uomini (Bacico). Dalle 13 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

