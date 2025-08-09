Il futuro che Sarà parte da qui
Al Mondiale di Singapore Sara Curtis è diventata la prima italiana a conquistare la finale nei 100 stile, eppure, non avendo vinto una medaglia, la sua impresa è passata quasi sottotraccia. Niente di più sbagliato. Quello che ha fatto è qualcosa di straordinario e dimostra, ancora una volta, che il suo talento è davvero eccezionale. "La medaglia arriverà" ha detto lei stessa. Ne sono sicuro anche io. Il futuro è di Sara Curtis
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider