Mondiali Juniores, oro D'Ambrosio nei 200 stile

Il 18enne vicentino ai Mondiali Juniores di Otopeni si impone nei 200 stile libero con record italiano e primato dei campionati. Argento al cinese Xu Haibo, bronzo al giapponese Raito Numata. "Ho disputato la gara che volevo: sempre in testa per staccare tutti e provare a fare il tempone. Sono troppo felice" le parole dell'azzurro

Tanto azzurro nelle semifinali e finali della seconda giornata dei mondiali juniores di nuoto, in svolgimento fino a domenica 24 agosto all'Aquatic Complex di Otopeni.

Una prestazione da fuoriclasse per un talento senza limiti. Carlos D'Ambrosio si prende tutto nei 200 stile libero: oro mondiale, record italiano e primato dei campionati. Strepitosa la finale del 18enne vicentino - tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, allenato da Luca De Monte e quinto ai mondiali di Singapore - che vola in 1'45"15, cancella 1'45"23 siglato in semifinale a Singapore quando cancellò l'1'45"67 siglato da Filippo Megli per il quinto posto a Gwangju 2019. Un dominio quello di D'Ambrosio con passaggi eccezionali: 24"28, 50"89, 1'18"09 ed ultimo cinquanta in 27"06. Questi i passaggi del nuovo ennesimo talento dell'Italnuoto a Singapore venti giorni fa: 24"38, 50"92, 1'18"25 ed ultimo cinquanta superbo in 26"98. Ad oltre un secondo e mezzo la concorrenza: il cinese Xu Haibo è secondo in 1'46"67 e il giapponese Raito Numata bronzo in 1'46"70. "Una sensazione incredibile: record italiano e medaglia d'oro - racconta D'Ambrosio, argento ieri con la 4x100 sl - Ho disputato la gara che volevo: sempre in testa per staccare tutti e provare a fare il tempone. Sono troppo felice".

(Fonte: Federnuoto)